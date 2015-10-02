Российские клубы установили рекорд по количеству набранных очков за неделю

Российские клубы набрали на этой еврокубковой неделе девять очков в общую копилку рейтинга УЕФА.

ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» одержали победы над своими соперниками, а «Рубин» сыграл вничью с «Бордо».

Для России это лучшее достижение в еврокубках за одну неделю с сезона-1992/93.