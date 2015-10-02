Российские клубы установили рекорд по количеству набранных очков за неделю

Решил глянуть, что за сезон был в 1992/93 для наших клубов. ЦСКА в ЛЧ прошло в одну из двух финальных групп, правда там последние были. Я даже забыл, что когда-то был такой формат (сначала плей-офф, потом 2 группы по 4 команды и сразу финал между победителями групп). Но в восьмерку сильнейших вошли все-таки. В кубке УЕФА Динамо вылетело в 1/8, а в кубке кубков Спартак дошел до полуфинала.
Российские клубы набрали на этой еврокубковой неделе девять очков в общую копилку рейтинга УЕФА.
ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» одержали победы над своими соперниками, а «Рубин» сыграл вничью с «Бордо».
Для России это лучшее достижение в еврокубках за одну неделю с сезона-1992/93.