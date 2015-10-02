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    Российские клубы установили рекорд по количеству набранных очков за неделю

    Российские клубы набрали на этой еврокубковой неделе девять очков в общую копилку рейтинга УЕФА.

    ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» одержали победы над своими соперниками, а «Рубин» сыграл вничью с «Бордо».

    Для России это лучшее достижение в еврокубках за одну неделю с сезона-1992/93.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2015 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 5 октября 2015, 14:49

      Решил глянуть, что за сезон был в 1992/93 для наших клубов. ЦСКА в ЛЧ прошло в одну из двух финальных групп, правда там последние были. Я даже забыл, что когда-то был такой формат (сначала плей-офф, потом 2 группы по 4 команды и сразу финал между победителями групп). Но в восьмерку сильнейших вошли все-таки. В кубке УЕФА Динамо вылетело в 1/8, а в кубке кубков Спартак дошел до полуфинала.

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