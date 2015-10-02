Гендиректор «Уфы»: «Через два-три года хотим играть в еврокубках»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов назвал бюджет команды и долгосрочные перспективы клуба.

"Бюджет? Порядка миллиарда рублей. Это выше, чем в прошлом году, когда сумма составляла около 650 миллионов.

План развития есть, и мы ему следуем. В частности, оказываем влияние на социальные процессы, которые происходят в регионе. Сегодня у нас около 800 детей занимается в футбольной школе, также ребята занимаются футболом и в муниципальных школах. Через некоторое время, надеюсь, доведем это число до трех тысяч. Главой республики поставлена задача идти в регионы – создавать филиалы в городах и районах. Это огромный потенциал! Надо его использовать.

Что касается командных результатов, то хотелось через два-три года играть в еврокубках. Думаю, к тому времени мы получим опыт и будем ставить такие задачи", - заявил Газизов.