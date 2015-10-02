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    Гендиректор «Уфы»: «Через два-три года хотим играть в еврокубках»

    Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов назвал бюджет команды и долгосрочные перспективы клуба.

    "Бюджет? Порядка миллиарда рублей. Это выше, чем в прошлом году, когда сумма составляла около 650 миллионов.

    План развития есть, и мы ему следуем. В частности, оказываем влияние на социальные процессы, которые происходят в регионе. Сегодня у нас около 800 детей занимается в футбольной школе, также ребята занимаются футболом и в муниципальных школах. Через некоторое время, надеюсь, доведем это число до трех тысяч. Главой республики поставлена задача идти в регионы – создавать филиалы в городах и районах. Это огромный потенциал! Надо его использовать.

    Что касается командных результатов, то хотелось через два-три года играть в еврокубках. Думаю, к тому времени мы получим опыт и будем ставить такие задачи", - заявил Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2015 08:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 2 октября 2015, 14:40

      Это будет в том случае, если Газпром, вместо Зенита и начнет финансировать Уфу ;-)

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      Рейтинг: +13

      Victor.mail. 2 октября 2015, 12:04

      Вперёд Уфа, в ЛЧ!!!

      0
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      Рейтинг: +24

      JustStop 2 октября 2015, 12:00

      ФК Уфа - через годик - через два будем в кубках УЕФА

      0
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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 2 октября 2015, 11:18

      Где????))) Да лишь бы в ФНЛ не свалились! Еврокубки!))) Смешно!

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      Рейтинг: +10

      -Полбу Хуембей- 2 октября 2015, 11:05

      Сон рассказывает?

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