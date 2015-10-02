Камболов: «Бордо» меня не впечатлил»

Защитник "Рубина" Руслан Камболов считает, что "Бордо" во вчерашнем матче в Казани (0:0) не показал всего своего потенциала.

– Думаю, игра была равной. В первом тайме у нас был хороший момент, когда не разобрались Девич и Канунников – надо было тогда бить по воротам. И во втором тайме были подходы , хотя стопроцентных возможностей не создали. У «Бордо» же со стандарта был хороший удар в первом тайме – в общем-то и все, – прокомментировал Камболов итоги встречи.

– «Бордо» оправдал ваши ожидания?

– Честно говоря, нет. После того, как посмотрел их игру с «Лионом», ждал от соперника большего. Даже не знаю, с чем это связано.

– В Бордо «Рубин» может сильнее смотреться?

– Дай-то бог.

– То есть, в сегодняшней ничьей нет ничего страшного?

– Да, ничего страшного нет. И в чемпионате надо ситуацию выправлять, набирать очки.