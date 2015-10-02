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    Камболов: «Бордо» меня не впечатлил»

    Защитник "Рубина" Руслан Камболов считает, что "Бордо" во вчерашнем матче в Казани (0:0) не показал всего своего потенциала.

    – Думаю, игра была равной. В первом тайме у нас был хороший момент, когда не разобрались Девич и Канунников – надо было тогда бить по воротам. И во втором тайме были подходы , хотя стопроцентных возможностей не создали. У «Бордо» же со стандарта был хороший удар в первом тайме – в общем-то и все, – прокомментировал Камболов итоги встречи.

    – «Бордо» оправдал ваши ожидания?

    – Честно говоря, нет. После того, как посмотрел их игру с «Лионом», ждал от соперника большего. Даже не знаю, с чем это связано.

    – В Бордо «Рубин» может сильнее смотреться?

    – Дай-то бог.

    – То есть, в сегодняшней ничьей нет ничего страшного?

    – Да, ничего страшного нет. И в чемпионате надо ситуацию выправлять, набирать очки.

    Источник: KazanFirst

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    02.10.2015 07:06
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