Зенев: «В перерыве Григорчук сказал поднять головы»

Нападающий "Габалы" Сергей Зенев - о матче против "Краснодара" (1:2) в рамках Лиги Европы.

"Игра получилась тяжелой. Жаль, что проиграли. Хотя второй тайм отлично начали, смогли сравнять счет. Можно было еще забить. Но не смогли реализовать эти моменты.

Слабый первый тайм? Не могу сказать. На разборе позже узнаем причину такой игры. Уверен, тренер нам скажет свое мнение. В перерыве он сказал, чтобы мы подняли головы и делали на поле то, что мы умеем.

В группе ничего еще не потеряно. Будем биться в каждом матче", - заявил Зенев.