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    Девич: «У «Рубина» есть шансы на выход из группы»

    Нападающий "Рубина" Марко Девич считает, что у команды еще остаются шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

    - Шансы будут до конца. Думаю, мы будем с каждой следующей игрой прибавлять. Сейчас будут две важные игры с "Ливерпулем". Мы будем играть на «Казань Арене» и, надеюсь, при полном стадионе. Сегодня тоже хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли. При такой поддержке всегда приятно играть.

    - Перед болельщиками не чувствуете вины? На последних матчах трибуны всегда полные, а результат бывает не всегда

    - Надо это исправлять. Приятно, что после поражения от «Урала» болельщики заполнили стадион. Они показали, что верят в нас. Сегодня была хорошая поддержка. Думаю, и мы сегодня неплохую игру показали.

    - Повлияло, что игра сегодня была в 10 вечера?

    - Знаете, когда играешь в Лиге Европы, кому интересно, какое время? Если скажут в 2 утра играть – будем играть в 2 утра. Понятно, что футболисты разбалованы: то нам не то, то не это, но ты играешь в 10 вечера с командой из Франции – красота. Везде играют в одно и то же время, поэтому все нормально.

    Источник: KazanFirst

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    02.10.2015 06:38
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