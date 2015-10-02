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    Кононов: «В конце матча мы могли забить еще несколько голов»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал победу в матче второго тура Лиги Европы против «Габалы» (2:1).

    «Мы ожидали, что игра будет тяжелой. Я предупреждал игроков об этом, они правильно меня поняли. Первый тайм был интересным, мы создали хорошие моменты. Во второй половине встречи моментов было мало, но один из них завершился голом. Смолов реализовал свой момент. Думаю, мы победили заслуженно», - говорит Кононов.

    Наставник доволен и игрой, и результатом.

    «Габала» — очень хорошая команда, и мы сегодня увидели хороший футбол. Мы могли бы забить в конце матча еще несколько голов, но матч не был легким для нас. Ведь и в стартовые 20-30 минут могли бы забить трижды. В целом, мы неплохо сыграли и рады победе».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2015 01:35
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