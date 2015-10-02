«Зенит» занимает первую строчку в таблице коэффициентов УЕФА этого сезона

клоунада ди и всего. росия сделала ставку на этот сезон да бы обогнать французов. и не исключено что играет по грязному... то есть подкуп суддей, итог жерибьевки и т.д.
это мое мнение и чутьё) хоя
«Зенит» вышел в лидеры в таблице коэффициентов УЕФА сезона-2015/16 после двух туров еврокубков.
Сейчас «Зенит» имеет 9,18 балла, а его ближайшими преследователями являются «Реал» (9,157) и «Бавария» (9,0284).
Другие представители России расположились в этой таблице следующим образом: ЦСКА – десятый (7,18), «Локомотив» - 28-й (5,18), «Краснодар» - 49-й (3,18), «Рубин» - 50-й (3,18).