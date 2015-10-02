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    «Зенит» занимает первую строчку в таблице коэффициентов УЕФА этого сезона

    «Зенит» вышел в лидеры в таблице коэффициентов УЕФА сезона-2015/16 после двух туров еврокубков.

    Сейчас «Зенит» имеет 9,18 балла, а его ближайшими преследователями являются «Реал» (9,157) и «Бавария» (9,0284).

    Другие представители России расположились в этой таблице следующим образом: ЦСКА – десятый (7,18), «Локомотив» - 28-й (5,18), «Краснодар» - 49-й (3,18), «Рубин» - 50-й (3,18).

    Источник: Sports.ru

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    02.10.2015 01:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22

      Igreks 2 октября 2015, 16:35

      клоунада ди и всего. росия сделала ставку на этот сезон да бы обогнать французов. и не исключено что играет по грязному... то есть подкуп суддей, итог жерибьевки и т.д.
      это мое мнение и чутьё) хоя

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Igreks 5 октября 2015, 14:52

      не надо параноить. Я б не сказал, что жеребьевка прям сказочная, Зенит и из более простых групп не выходил, так все зависит от клубов. То что ЦСКА прошел в ЛЧ - это да, судьи подмогли, но уж про подкуп говорить не надо, когда нет доказательств, просто повезло. Про ЧМ-2018 я еще мог бы допустить такой расклад ("купили" право проведения мундиаля), но вот про ЛЧ - это вряд ли

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 2 октября 2015, 12:25

      тьфутьфутьфу!!!!))))

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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 2 октября 2015, 11:23

      Зачетно!!!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 2 октября 2015, 09:45

      Взбодримся! Славная выдалась охота на этой евронеделе :-)

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      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! 2 октября 2015, 09:04

      Шикарно.Хоть на немного побыть первыми в Европе))))

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 2 октября 2015, 02:09

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