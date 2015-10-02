«Зенит» занимает первую строчку в таблице коэффициентов УЕФА этого сезона

«Зенит» вышел в лидеры в таблице коэффициентов УЕФА сезона-2015/16 после двух туров еврокубков.

Сейчас «Зенит» имеет 9,18 балла, а его ближайшими преследователями являются «Реал» (9,157) и «Бавария» (9,0284).

Другие представители России расположились в этой таблице следующим образом: ЦСКА – десятый (7,18), «Локомотив» - 28-й (5,18), «Краснодар» - 49-й (3,18), «Рубин» - 50-й (3,18).