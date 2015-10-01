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    Лига Европы. «Рубин» и «Бордо» голов не забили

    В матче второго тура Лиги Европы «Рубин» и «Бордо» не смогли открыть счет и набрали, таким образом, по одному очку.

    Напомним, что в этой группе также выступают «Ливерпуль» и «Сьон».

    Лига Европы. Группа B. 2-й тур

    Рубин (Россия) – Бордо (Франция) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Кисляк, Оздоев, Карлос Эдуардо, Канунников, Портнягин (Дядюн, 72), Девич (Билялетдинов, 46).

    Бордо: Каррассо, Контенто, Ямбере (Сане, 87), Жильберт, Пальоис, Шантом, Поко (Хазри, 57), Жуссие (Плашил, 56), Морис-Белэй, Кривелли, Савье.

    Предупреждения: Портнягин, 47; Кривелли, 54; Контенто, 61; Кисляк, 73; Кисляк, 78.

    Удаления: Кисляк, 78.

    Судья:Гедиминас Мажейка

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 23:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      kamil_201086 2 октября 2015, 12:03

      Кисляк тухло провел игру. Зря растеряли крутых игроков, что даже усилить игру некем. Видимо не выйдет Рубин изгруппы. Надо КББ возвращать, а то и из Рфпл вылетим

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      Рейтинг: +34

      Смит80 2 октября 2015, 08:51

      Туповатая игра, без моментов и скоростей.
      Тыкались - мыкались и все. хорошо, что не проиграли.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 октября 2015, 07:10

      Надо было побеждать

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