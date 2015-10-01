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    Лига Европы. «Краснодар» сумел обыграть «Габалу»

    В матче второго тура Лиги Европы «Краснодар» одолел «Габалу». На ранний гол Вандерсона гости ответили мячом Додо, а решающий гол в концовке матча провел вышедший на замену Смолов.

    Напомним, что в этой группе также выступают ПАОК и «Боруссия» Д.

    Лига Европы. Группа C. 2-й тур

    Краснодар (Россия) – Габала (Азербайджан) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Вандерсон, 8; 1:1 - Додо, 51; 2:1 - Смолов, 84.

    Краснодар: Синицын, Страндберг, Гранквист, Енджейчик, Калешин, Мамаев (Лаборде, 66), Газинский (Жоаозиньо, 76), Каборе, Ахмедов, Вандерсон, Ари (Смолов, 60).

    Габала: Безотносный, Станкович, Зенев, Додо, Вернидуб, Гай, Рикардиньо, Дашдемиров, Перейра, Антонов (Зец, 74), Меца (Садыгов, 46; Заргаров, 90).

    Предупреждения: Перейра, 45; Енджейчик, 72; Станкович, 80; Гранквист, 82; Ахмедов, 87; Садыгов, 88.

    Судья: Марцин Борски

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 23:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +193

      westerose 2 октября 2015, 11:00

      Что за фигня, постоянно на некоторых новостях Извините, запрашиваемая страница не найдена.

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      Рейтинг: +72

      HardPony 2 октября 2015, 00:19

      смолов> кококорин

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > HardPony 2 октября 2015, 10:20

      Чуба>(Смолов+Кокорин)

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 2 октября 2015, 00:16

      Хороший заголовок. Краснодар-таки сумел обыграть грозу футбольного Закавказья, широко известную в узких кругах Габалу. Типа - спортивный подвиг. Так глядишь через год-другой и Карабах обыграть смогут.

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      Рейтинг: +10

      fanat krasnodara 2 октября 2015, 00:15

      борусия сыграла в ничью ахах)))

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      Рейтинг: +10

      fanat krasnodara 2 октября 2015, 00:12

      СПАСИБО фк краснодару за победу да сложно да неожидано ну молодцы из последних сил добились победу

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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 2 октября 2015, 00:10

      ну что встретимся в баку.....

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      Рейтинг: +10

      fanat krasnodara > AZERBAYCAN.. 2 октября 2015, 00:14

      да не ожидано не кто не думал что будет так сложно

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      Рейтинг: +18

      nenene > 2 октября 2015, 10:51

      3 очко в краснодаре еле вырвали,можно сказать даже повезло .В баку разгром будет.

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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. > nenene 2 октября 2015, 17:43

      разгром от габалы...

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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. > 2 октября 2015, 18:28

      за хреном приедити. отделаем и пошлём ваш краснодар.

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