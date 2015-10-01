Лига Европы. «Краснодар» сумел обыграть «Габалу»

В матче второго тура Лиги Европы «Краснодар» одолел «Габалу». На ранний гол Вандерсона гости ответили мячом Додо, а решающий гол в концовке матча провел вышедший на замену Смолов.

Напомним, что в этой группе также выступают ПАОК и «Боруссия» Д.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур

Краснодар (Россия) – Габала (Азербайджан) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Вандерсон, 8; 1:1 - Додо, 51; 2:1 - Смолов, 84.

Краснодар: Синицын, Страндберг, Гранквист, Енджейчик, Калешин, Мамаев (Лаборде, 66), Газинский (Жоаозиньо, 76), Каборе, Ахмедов, Вандерсон, Ари (Смолов, 60).

Габала: Безотносный, Станкович, Зенев, Додо, Вернидуб, Гай, Рикардиньо, Дашдемиров, Перейра, Антонов (Зец, 74), Меца (Садыгов, 46; Заргаров, 90).

Предупреждения: Перейра, 45; Енджейчик, 72; Станкович, 80; Гранквист, 82; Ахмедов, 87; Садыгов, 88.

Судья: Марцин Борски

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