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    Йоса: «С фанатами «Локомотива» пусть разбирается УЕФА»

    Главный тренер «Скендербеу» Мирел Йоса прокомментировал поражение в матче второго тура Лиги УЕФА против «Локомотива» (2:0). При этом наставник не захотел обсуждать тему поведения фанатов москвичей, которые скандировали политические речевки.

    «Это проблема УЕФА, пусть они разбираются с фанатами. Моя задача – следить за тем, что происходит на поле, а не на трибунах. Поэтому сейчас я предпочел бы говорить про матч», - отрезал Йоса.

    Что касается самой игры, то наставник албанцев доволен своими подопечными.

    «Я удовлетворен тем, что сегодня увидел в исполнении своей команды. Мы тщательно готовились к игре, изучали соперника и думали, что «Локомотив» сыграет в той же манере, что и с ЦСКА, и с «Крыльями Советов». Сегодня соперник не шел в прессинг, пытаясь играть позиционно, но могу сказать, что ни я, ни мой коллега из «Локо» не поменяли модели игры. Сегодня мы играли так же, как в албанской лиге. Повторюсь, я удовлетворен действиями своей команды. Несмотря на счет 0:2, у нас были отличные моменты. Где-то не хватало последнего паса, чтобы забить. Предполагаю, что, забей мы первыми, матч бы закончился иначе. Но повторюсь – я доволен тем, что мы приехали и не оборонялись, а пытались атаковать. Нам было приятно быть гостями на этом стадионе. Желаю «Локомотиву» удачи в дальнейшем».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2015 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 2 октября 2015, 08:14

      а что за политкричалки звучали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      phobos 2 октября 2015, 07:43

      А когда то паровозы смотрелись самыми воспитанными.... Растет скотское поколение...

      0
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