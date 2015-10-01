Черевченко: «Матч с ЦСКА отобрал прилично эмоций»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал победу в матче второго тура Лиги Европы против «Скендербеу» (2:0).

«Игра вышла очень тяжелой. Как ни крути, но матч с ЦСКА отобрал прилично эмоций. Хотя на физику жаловаться не собираюсь. Соперник имел два момента, но их не реализовал. В отличие от нас. Скажу так: сегодня были важны три очка, а не красивая игра», - говорит Черевченко.

Также наставник объяснил тот факт, что «Локомотив» в два раза чаще нарушал правила, и прокомментировал состояние Фернандеша.

«Чаще шли в борьбу. Считаете, что не нужно было? Тогда сыграли бы не 2:0, а 0:2. С Фернандешем все в порядке. Он просто подустал».