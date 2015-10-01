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    Лига Европы. «Монако» и «Тоттенхэм» разошлись миром, «Карабах» одолел «Андерлехт»

    В матче второго тура Лиги Европы «Монако» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, забив по одному голу в ворота друг друга. У англичан отличился Ламела, счет за монегасков в концовке сравнял Эль-Шаарави.

    Еще одна встреча в этой группе принесла «Карабаху» домашнюю победу над «Андерлехтом». Единственный гол забил Алмейда.

    Лига Европы. Группа J. 2-й тур

    Монако (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ламела, 35; 1:1 - Эль Шаарави, 81.

    Карабах (Азербайджан) – Андерлехт (Бельгия) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Алмейда, 36.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      EZ 2 октября 2015, 23:12

      Карабах молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 1 октября 2015, 22:18

      научим всех играть в футбол.

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