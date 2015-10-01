В Англии футболист-любитель сядет в тюрьму за то, что сломал ногу сопернику во время матча

Это вообще крайне любопытно, когда переносят спортивные реалии на юридический пласт. Например, представьте сколько исков о побоях или о нанесении разного вреда здоровью могли бы предъявить к Ф. Емельяненко или М.Тайсону их соперники) Более тонкий момент - зубы Овечкина, еще более тонкий - нога Л.Шоу. Полагаю, в спорте все-таки должны быть оговорки, и нормы уголовного закона должны применяться совершенно иначе, нежели во внеспортивных отношениях.
Английский футболист-любитель Натаниэль Керр проведет следующий год в тюрьме за то, что сломал ногу сопернику в матче Воскресной лиги.
Инцидент произошел в августе 2014 года – на второй минуте игры 27-летний Керр прыгнул в ноги Стюарту Парсонсу, у которого в результате нарушения правил был диагностирован двойной перелом ноги.
Выступавший в суде в качестве свидетеля по этому делу рефери матча заявил, что раньше «никогда не видел такой агрессии на поле».
Добавим, что Керр начал футбольную карьеру в клубе «Кру Александра», а также защищал цвета «Ротерхэма».