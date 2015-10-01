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    В Англии футболист-любитель сядет в тюрьму за то, что сломал ногу сопернику во время матча

    Английский футболист-любитель Натаниэль Керр проведет следующий год в тюрьме за то, что сломал ногу сопернику в матче Воскресной лиги.

    Инцидент произошел в августе 2014 года – на второй минуте игры 27-летний Керр прыгнул в ноги Стюарту Парсонсу, у которого в результате нарушения правил был диагностирован двойной перелом ноги.

    Выступавший в суде в качестве свидетеля по этому делу рефери матча заявил, что раньше «никогда не видел такой агрессии на поле».

    Добавим, что Керр начал футбольную карьеру в клубе «Кру Александра», а также защищал цвета «Ротерхэма».

    Источник: Guardian.com

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    01.10.2015 21:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 2 октября 2015, 15:32

      Это вообще крайне любопытно, когда переносят спортивные реалии на юридический пласт. Например, представьте сколько исков о побоях или о нанесении разного вреда здоровью могли бы предъявить к Ф. Емельяненко или М.Тайсону их соперники) Более тонкий момент - зубы Овечкина, еще более тонкий - нога Л.Шоу. Полагаю, в спорте все-таки должны быть оговорки, и нормы уголовного закона должны применяться совершенно иначе, нежели во внеспортивных отношениях.

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      Рейтинг: +25

      Оззи 2 октября 2015, 03:07

      А когда руни ногу недавно сломал игроку,даже желтую не дали.Вот она свободная и справедливая Англия.Шрэка на зону )))

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      Рейтинг: +258

      red-white fox > Оззи 2 октября 2015, 03:34

      Люка Шоу тоже недавно поломали и ничего

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 1 октября 2015, 22:32

      Может конечно это и справедливое наказание, но сломай так ногу кому-нибудь Пепе, он бы отделался лишь футбольной дисквалификацией...

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      Рейтинг: +792

      JI e x a > Freyk 2 октября 2015, 00:06

      Правильно мыслишь) Пепе-выгодный маркетинговый проэкт, который кормит толстусумов) а здесь обычный пастух, хай сидит))))

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