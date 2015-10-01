Ндинга: «У моей фамилии интересное значение»

Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга сравнил своего одноклубника Умара Ниассе с нападающим ЦСКА Сейду Думбия, а также рассказал о значении своей фамилии.

«Ниассе, конечно, лучше Думбия. Думбия состоялся, прославился, он большой форвард. А у Ниассе все впереди. У нас в Африке о сенегальском футболе всегда с почтением говорят: там лучшие нападающие. Ниассе великолепно провел последние матчи и может еще прибавить», - уверен Ндинга.

Футболист видит хороший знак в том, его фамилия созвучна с русским словом «деньги».

«Я вышел из бедноты, но с такой фамилией должен стать миллиардером! Если серьезно, то у моей фамилии интересное значение. Об этом мне когда-то рассказали родители. В Конго есть диалекты, наречия, и на одном из них «ндинга» — птица, приносящая счастье. Или просто – птица счастья».