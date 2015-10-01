Неймар: «Обладатель «Золотого мяча» уже известен»

Нападающий «Барселоны» Неймар не видит интриги в борьбе за «Золотой мяч», который будет вручен в январе 2016 года.

«Золотой мяч» уже взят. Лучший игрок мира этого года уже известен. Месси заслуживает этот приз за все, что он сделал. Посмотрим, удастся ли мне пробиться в тройку номинантов», - говорит Неймар.

Бразилец считает Месси кумиром и рассчитывает со временем также стать лучшим.

«Надеюсь, что буду совершенствоваться рядом с Месси и однажды сам стану лучшим. Месси – кумир как на поле, так и вне его. Надеюсь многому научиться у него и когда-нибудь получить «Золотой мяч».