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    Неймар: «Обладатель «Золотого мяча» уже известен»

    Нападающий «Барселоны» Неймар не видит интриги в борьбе за «Золотой мяч», который будет вручен в январе 2016 года.

    «Золотой мяч» уже взят. Лучший игрок мира этого года уже известен. Месси заслуживает этот приз за все, что он сделал. Посмотрим, удастся ли мне пробиться в тройку номинантов», - говорит Неймар.

    Бразилец считает Месси кумиром и рассчитывает со временем также стать лучшим.

    «Надеюсь, что буду совершенствоваться рядом с Месси и однажды сам стану лучшим. Месси – кумир как на поле, так и вне его. Надеюсь многому научиться у него и когда-нибудь получить «Золотой мяч».

    Источник: Football Espana

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    01.10.2015 20:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 2 октября 2015, 13:35

      Мда, жаль, что в великом клубе завелись гомосяо..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 2 октября 2015, 00:30

      Согласен на все сто!!!!⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

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