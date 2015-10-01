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    Ринат Билялетдинов: «В победе «Краснодара» не сомневаюсь»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов дал свой прогноз на матч второго тура Лиги Европы между «Краснодаром» и «Габалой». Специалист ожидает уверенной победы «Краснодара».

    «В победе «Краснодара» не сомневаюсь. Думаю, два мяча подопечные Олега Кононова должны забить. А как пойдет дальше, будет зависеть от установки – либо команда решить играть в экономном режиме, готовясь к матчам внутреннего чемпионата, либо будет до конца ловить момент. Думаю, «Краснодар» не пропустит», - говорит Билялетдинов.

    Матч «Краснодар» - «Габала» состоится 1 октября. Начало в 22.00.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2015 20:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      podsolnuh 1 октября 2015, 20:21

      че про рубин забыл

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