«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему

В прошлом году румынский «Оцелул» отмечал 50-летие клуба, и в честь этого события было решено изменить эмблему. Новый вариант оказался похож своими очертаниями на эмблему «Барселоны», что вызвало недовольство каталонцев.

«Барселона» официально уведомила «Оцелул» о своих претензиях и пригрозила вчинить судебный иск. В результате румынский клуб пошел на уступки. Об этом сообщил спортивный директор «Оцелула» Кристиан Мунтяну.

«Барселона» права. Логотипы имеют идентичные очертания. Это ошибка, копипаст, так что мы изменим эмблему. Я в любом случае хотел ее поменять, поскольку наши болельщики недовольны новым логотипом. Клуб вернется к старому, с которым команда выигрывала первенство Румынии и выступала в Лиге чемпионов», - рассказал Мунтяну.