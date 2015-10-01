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    Суд над Маскерано состоится 29 октября

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано 29 октября предстанет перед судом для дачи показаний по своему делу.

    Футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму, превышающую полтора миллиона евро. По информации прокуратуры, Маскерано скрыл доходы, полученные за продажу прав на использование своего образа. Для этого аргентинец использовал американские и португальские компании.

    Ранее прокуратура подтвердила, что в сентябре Маскерано все-таки заплатил недостающие полтора миллиона и еще 200 тысяч в качестве процента. Ожидается, что это должно смягчить приговор, если футболист будет признан виновным.

    Источник: Р-Спорт

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    01.10.2015 19:15
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