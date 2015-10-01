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    Халк попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов

    Нападающий "Зенита" Халк попал в символическую сборную по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Компанию бразильцу составили вратарь Джо Харт ("Манчестер Сити"), защитники Майкон ("Порту"), Андреа Барцальи ("Ювентус"), Давид Луиз ("ПСЖ"), Филип Младенович (БАТЭ), полузащитники Хуан Мата ("МЮ"), Константинос Фортунис ("Олимпиакос"), Николас Гайтан ("Бенфика"), нападающие Роберт Левандовски ("Бавария") и Криштиану Роналду ("Реал").

    Источник: УЕФА

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    01.10.2015 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Flydis 1 октября 2015, 21:30

      Младенович очень хорошо себя проявил.
      Если так будет играть и дальше, то внимание со стороны топ-клубов европы не заставит себя ждать.

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      Рейтинг: +33

      Max-78 1 октября 2015, 19:45

      Молодец!!Достоин!!!

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      Рейтинг: +11

      motorpenis89 1 октября 2015, 19:17

      молодец че)

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