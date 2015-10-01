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    Билялетдинов: «Скендербеу» умеет играть в футбол»

    Бывший наставник «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал о своих ожиданиях от игры железнодорожников против албанского «Скендербеу» на групповом этапе Лиги Европы.

    «Локомотив» не должен испытать проблемы в матче против «Скендербеу». Главное – избежать лишних карточек. Не успевая за «железнодорожниками», албанская команда может прибегнуть к тактике мелкого фола. Такой неприятный стиль игры, который может вызвать на ответные действия: посадить москвичей на желтые карточки, заработать удаления. Такая провоцирующая система некрасива, но это один из способов добычи результата. Только в этом вижу шансы албанцев.

    Впрочем, просто так в групповой турнир не попадешь – значит, «Скендербеу» умеет играть в футбол. Но вторая сторона вопроса – как тебе дают это делать. Счет 3:0 в пользу «Локо» был бы отличным результатом. Но поставлю на 3:1», - сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2015 18:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      KARE 1 октября 2015, 20:09

      Вообще есть голова ,или задница вместо неё ???
      Чё несёшь тут -футболистик !!!!

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