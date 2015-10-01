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    Карпин: «О первых месяцах работы в «Торпедо» можно будет книгу написать»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о том, как возникла идея возглавить клуб из ФНЛ.

    «Идея стать тренером «Торпедо» не у меня возникла. Она возникла у людей, которые занимаются и владеют клубом. Мы встретились, переговорили о том, совпадает ли видение не только сегодняшнего дня, но и дальнейшего развития клуба, куда может «Торпедо» двигаться и как оно будет двигаться. После этого принял решение. Для кого-то это было неожиданно, но для меня это было осознанное решение.

    Решающим фактором стало то, что этот клуб должен и будет развиваться, и должен двигаться вперед. То, что сейчас есть сложности, — они должны были быть. Они есть и будут еще. Первый год самый сложный, первый месяц и первые дни. Об этом можно будет книгу написать. Все это сложно, но я к этому был готов. Поэтому нужно продолжать работать», - приводит слова Карпина "Кубань 24".

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      komandos99 1 октября 2015, 21:08

      Карпин:"О первых голах Торпедо можно будет написать книгу"

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      Рейтинг: +663

      88serega88 1 октября 2015, 17:57

      ну и молодец!!! научишься и дальше двигаться надо

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