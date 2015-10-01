Карпин: «О первых месяцах работы в «Торпедо» можно будет книгу написать»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о том, как возникла идея возглавить клуб из ФНЛ.

«Идея стать тренером «Торпедо» не у меня возникла. Она возникла у людей, которые занимаются и владеют клубом. Мы встретились, переговорили о том, совпадает ли видение не только сегодняшнего дня, но и дальнейшего развития клуба, куда может «Торпедо» двигаться и как оно будет двигаться. После этого принял решение. Для кого-то это было неожиданно, но для меня это было осознанное решение.

Решающим фактором стало то, что этот клуб должен и будет развиваться, и должен двигаться вперед. То, что сейчас есть сложности, — они должны были быть. Они есть и будут еще. Первый год самый сложный, первый месяц и первые дни. Об этом можно будет книгу написать. Все это сложно, но я к этому был готов. Поэтому нужно продолжать работать», - приводит слова Карпина "Кубань 24".