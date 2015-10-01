Нигматуллин: «Габала» не должна стать архисложным соперником для «Краснодара»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от матча группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Габалой».

«Габала», в которой уже нет Юрия Семина, не должна стать архисложным соперником для «Краснодара». «Быки» пока не очень стабильны, но азербайджанская команда не выглядит тем соперником, в матчах против которого подопечные Олега Кононова должны терять очки. Уверенная победа «Краснодара» 2:0 была бы очень кстати», - сказал Нигматуллин.