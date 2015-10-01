Нигматуллин: «Габала» не должна стать архисложным соперником для «Краснодара»

Габала свехсложный соперник только для костромского спартака или для замечательной команды "Содовик". Может, ещё "Дюделанж" из Люкса озаботиться.
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от матча группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Габалой».
«Габала», в которой уже нет Юрия Семина, не должна стать архисложным соперником для «Краснодара». «Быки» пока не очень стабильны, но азербайджанская команда не выглядит тем соперником, в матчах против которого подопечные Олега Кононова должны терять очки. Уверенная победа «Краснодара» 2:0 была бы очень кстати», - сказал Нигматуллин.