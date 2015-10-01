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    Нигматуллин: «Габала» не должна стать архисложным соперником для «Краснодара»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от матча группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Габалой».

    «Габала», в которой уже нет Юрия Семина, не должна стать архисложным соперником для «Краснодара». «Быки» пока не очень стабильны, но азербайджанская команда не выглядит тем соперником, в матчах против которого подопечные Олега Кононова должны терять очки. Уверенная победа «Краснодара» 2:0 была бы очень кстати», - сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2015 17:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Не фан. 1 октября 2015, 22:20

      Габала свехсложный соперник только для костромского спартака или для замечательной команды "Содовик". Может, ещё "Дюделанж" из Люкса озаботиться.

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      Рейтинг: +50

      valeh172 1 октября 2015, 19:36

      Все свои победы Габала одерживала за счёт того что соперник его недооценивал.

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