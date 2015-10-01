Колосков: «Про рейтинг ФИФА можно забыть и наплевать на него»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал публикацию нового рейтинга ФИФА, в котором сборная России поднялась на 26 место.

«Я уже давно говорю, что эти рейтинги ничего не значат, можно забыть и наплевать на них. Они ничего не дают кроме морального удовлетворения кое-кому. Для всех нормальных людей важен сам результат: победы и выход на крупные турниры. Сегодня сборная победила в двух матчах, и, хотелось бы, чтобы победила еще в двух матчах и вышла напрямую на чемпионат Европы. Это и должно будоражить общественное мнение. Результат прежде всего. А рейтинги... У нас какое-то время Исландия была выше всех», сказал Колосков.