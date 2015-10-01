Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Колосков: «Про рейтинг ФИФА можно забыть и наплевать на него»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал публикацию нового рейтинга ФИФА, в котором сборная России поднялась на 26 место.

    «Я уже давно говорю, что эти рейтинги ничего не значат, можно забыть и наплевать на них. Они ничего не дают кроме морального удовлетворения кое-кому. Для всех нормальных людей важен сам результат: победы и выход на крупные турниры. Сегодня сборная победила в двух матчах, и, хотелось бы, чтобы победила еще в двух матчах и вышла напрямую на чемпионат Европы. Это и должно будоражить общественное мнение. Результат прежде всего. А рейтинги... У нас какое-то время Исландия была выше всех», сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2015 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      расулик 5 октября 2015, 22:25

      рейтинги фифа эт полный мусор,одно место уэльса чего стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Профик1986 3 октября 2015, 21:59

      Не ну он мужик уважаемый тут безспорно и все же рейтинги нужны)) и они приносят не моральное удовлетворение хотя и его конечно тоже а еще это показатель уровня все закономерно есть победу есть рейтинг нет побед извините иди тренируйтесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 октября 2015, 20:57

      Рейтинг показывает,кто есть кто!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 1 октября 2015, 19:12

      Рейтинги нужны хотя бы для того чтобы команды по корзинам распределять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 18:27

      Во разошёлся старик!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11