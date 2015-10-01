Гранат, Промес и Ромуло тренируются в общей группе, Глушаков - индивидуально

Защитник Владимир Гранат, хавбеки Ромуло и Квинси Промес сегодня провели тренировку в общей группе игроков московского «Спартака». Полузащитники Денис Глушаков и Джано Ананидзе пока работают по индивидуальной программе, сообщает источник.

Отмечается, что к тренировке с основным составом были привлечены нападающий «Спартака-2» Александр Козлов и полузащитник дубля Зелимхан Бакаев.

Завтра красно-белых ждет еще два занятия на базе в Тарасовке, после чего команда отправится на выездную игру 11 тура чемпионата России против саранской «Мордовии».