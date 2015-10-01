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    Кириченко: «Не было ощущения, что ЦСКА не удержит победу»

    Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился своими впечатлениями от победы армейцев в матче группового этапа Лиги чемпионов над голландским ПСВ со счетом (3:2).

    «Не было ощущения, что ЦСКА не удержит победу. Думаю, что в перерыве Леонид Слуцкий говорил, что игра продолжается, памятуя о том, как ЦСКА сам оказался в такой ситуации, проигрывая в Саранске после первого тайма. Игра не заканчивается. Минутная расслабленность часто может стоить результата.

    Благодаря победе над ПСВ выровнялась ситуация в группе. Изначально считал, что группа достаточно ровная. Если смотреть на имена, то «Манчестер Юнайтед» — фаворит. Но не могу сказать того же об их игре. В первом матче понравился «Вольфсбург». Но игра на игру не приходится. Борьба в этой группе будет вестись до последнего матча, учитывая, что у всех команд после второго тура по три очка.

    Пенальти – это психология и лотерея. Удивительно, что Сейду Думбия не забил. Был уверен, что форвард реализует второй пенальти, но он допустил ошибку, ударив верхом. При счете (3:0) забивать гораздо легче, чем при минимальном преимуществе. Слуцкий неоднократно отмечал, что проблема с этим компонентом существует. ЦСКА играет в атакующий футбол, создает большое количество моментов, зарабатывает одиннадцатиметровые. Не забивать половину пенальти – большая роскошь. Кто должен бить пенальти в ЦСКА? Я бы доверил исполнение одиннадцатиметровых Сергею Игнашевичу. Он раньше бил пенальти, но уже давно не подходит к точке. У него крепкие нервы и поставленный удар», - отметил Кириченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2015 15:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 1 октября 2015, 16:14

      Это точно,надо Сереге Игнашевичу бить пенальти-у него удар что надо!!

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      Рейтинг: +459

      sour12 > RUSARM 3 октября 2015, 03:06

      так он бил.перестал после того как часто стал не забивать...нервы не к чёрту. а вот то что должен бить кто то из центральных защитников пенали это точно ведь они меньше всех пробегают за игру .либо много не бегающий хавбек.

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