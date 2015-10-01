Шикунов: «Ростов» сыграет с «Зенитом» основным составом»

Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов проинформировал, что в клубе нет бойкота, и команда готовится к матчу следующего тура чемпионата России с «Зенитом» в штатном режиме.

«Задолженности, конечно, есть. Мы этого не скрываем. Но сотрудники клуба выходят на работу. Никто не бойкотируют. Мы постоянно на связи с руководством области, они обещают помочь. Мы этот вопрос решим. Просто ситуация в стране сейчас непростая, вы же видите. Всем сейчас тяжело. С "Зенитом" сыграем основным составом», - сообщил Шикунов.