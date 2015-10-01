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    Шикунов: «Ростов» сыграет с «Зенитом» основным составом»

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов проинформировал, что в клубе нет бойкота, и команда готовится к матчу следующего тура чемпионата России с «Зенитом» в штатном режиме.

    «Задолженности, конечно, есть. Мы этого не скрываем. Но сотрудники клуба выходят на работу. Никто не бойкотируют. Мы постоянно на связи с руководством области, они обещают помочь. Мы этот вопрос решим. Просто ситуация в стране сейчас непростая, вы же видите. Всем сейчас тяжело. С "Зенитом" сыграем основным составом», - сообщил Шикунов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2015 14:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2015, 11:25

      Ребята! Давайте жить дружно! Богатый "Зенит" поможет "Ростову" решить финансовые проблемы, а "Ростов" поможет "Зениту" не проиграть. :-))

      0
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      Рейтинг: +92

      taben 1 октября 2015, 18:20

      Бомжей унизят. 100%

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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 1 октября 2015, 17:55

      Ростов отдерет Зенитку по полной!!!

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 1 октября 2015, 16:06

      Нет денег - играйте в КФК ! Задолбали уже, нищету плодить. А Мутко ещё хочет 18 клубов в РФПЛ.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Витус Беринг 1 октября 2015, 17:12

      Ну так сделайте себе чемп.москвы,лохомоты,кони,мент
      ы и поросята,и чпокайте друг дружку,пока не надоест.В чем проблема?

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      Рейтинг: +10

      -Полбу Хуембей- > Витус Беринг 1 октября 2015, 18:22

      Пшёл вон пидoр.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Витус Беринг 2 октября 2015, 10:15

      А откуда ты деньги берешь? Обдираете всю Россию, а потом еще нищетой
      называете. Ничего придет наше время!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 октября 2015, 15:42

      Попросите у газпрома-народное достояние же)))))

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      Рейтинг: +118

      Лыков 1 октября 2015, 15:42

      Ростову по силам

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