Долматов: «Первый тайм в исполнении ЦСКА удивил»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Олег Долматов рассказал о своих впечатлениях от победной игры красно-синих в матче группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (3:2).

«Первый тайм в исполнении ЦСКА получился замечательным! Меня он, честно говоря, удивил. Несмотря на то что в Голландии неплохой уровень футбола, ЦСКА начисто переиграл ПСВ. Во втором тайме армейцы подумали, что можно сэкономить силы. Пропал тот настрой, какой был в первой половине матча. Это было особенно видно в моментах с пропущенными голами. Марио Фернандес не видел игрока, который был за спиной, и обращал внимание только на футболиста с мячом. Случившееся можно назвать модной фразой «потеря концентрации». А любая «расслабуха» влечет за собой такие неприятности. (3:0) такой результат, при котором можно играть от обороны и использовать своих скоростных футболистов. Но этого не получилось сделать.

У ЦСКА перед глазами такой пример, как матч с «Мордовией», когда команда проигрывала (3:0) и выиграла (6:4). Тогда соперник тоже посчитал, что игра сделана. Иногда и у тренера бывает состояние умиротворенности. Но мне кажется, что причину расслабленности нужно искать в подсознании игроков. ЦСКА — это команда. Как можно обвинять тренера и не обвинять игроков? Тем более это Лига чемпионов, где нет слабых противников», - отметил Долматов.