Муса: «Тренер говорил не расслабляться, но в голове сидело преимущество в три мяча»

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса попытался найти причины неудачному второму тайму в исполнении армейцев в победном матче группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ (3:2).

«Самый большой фактор — мотивация. После первого тайма мы вели в три мяча, и вышли немного расслабленными, недооценили ситуацию. Это сказалось на втором тайме. Тренер говорил, ни в коем случае не терять концентрацию, не расслабляться, играть на пределе. Но, думаю, когда вышли на второй тайм, в голове сидело преимущество (3:0). Мне кажется, мы немного расслабились. Это привело к тому, что соперник вернулся в игру и забил два гола», - рассказал Муса.