Тарханов: «В первом тайме ЦСКА мощно играл, а голландцы были перепуганы»

Советник президента «Урала» и бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Тарханов поделился своим мнением о победном матче армейцев на групповом этапе Лиги чемпионов против голландского ПСВ (3:2).

«В первом тайме ЦСКА мощно играл. А голландцы, наоборот, были перепуганы, и у ПСВ ничего не получалось. А после перерыва игроки ЦСКА уже, видимо, поверили, что победили, и чуть сбросили темп. ПСВ прибавил и прихватил российскую команду. Мы могли потерять очки. Было тревожно, когда мы пропустили второй мяч. Соперник при счете (3:2) создал еще один момент и мог сравнять счет.

В прошлом сезоне ПСВ играл с «Зенитом» в Лиге Европы. Тогда голландская команда мне понравилась. Наверное, футболистам голландской команды пока не хватает опыта и мастерства. В этом плане ЦСКА на голову выше ПСВ. Но этот клуб представляет довольно серьезную силу. Думаю, «армейцы» в Голландии будут играть так же, как в первом тайме», - отметил Тарханов.