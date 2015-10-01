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    Шатов: «Со стороны может показаться, что у игроков между собой вражда»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал об особенностях взаимоотношений футболистов петербургского клуба.

    «Все понимают, что футбол — это эмоции, я эмоциональный человек. На поле мы можем говорить друг другу нелицеприятные вещи, бурчать друг на друга. Но потом мы извиняемся, а чаще даже извиняться не приходится — все знают, что мы просто хотим выигрывать и действовать на сто процентов своих возможностей в каждом эпизоде. Со стороны кому-то может показаться, что у игроков между собой вражда, что они не дружат, не любят друг друга, — это обманчиво. И я считаю, что лучше быть эмоциональным, горячим, небезразличным, пусть и немного вспыльчивым, чем передвигаться, как амеба, не выдавая своих чувств. Конечно, есть люди и более спокойные, которые при этом выкладываются на поле полностью. Но мне более близок типаж людей эмоциональных. Мне ведь тоже можно что-то высказать в не самой мягкой форме, я от этого только больше завожусь, потому что не хочу подвести своих партнеров по команде», - сказал полузащитник.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.10.2015 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 октября 2015, 14:38

      А в раздевалке морды друг другу бить-это тоже мягкая форма?

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 14:35

      Между миллионерами своеобразные взаимоотношения

      0
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      Рейтинг: +10

      -Полбу Хуембей- 1 октября 2015, 13:34

      Никакой вражды в зиниде нет,там сплошная любовь.......однополая.

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