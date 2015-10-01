Шатов: «Со стороны может показаться, что у игроков между собой вражда»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал об особенностях взаимоотношений футболистов петербургского клуба.

«Все понимают, что футбол — это эмоции, я эмоциональный человек. На поле мы можем говорить друг другу нелицеприятные вещи, бурчать друг на друга. Но потом мы извиняемся, а чаще даже извиняться не приходится — все знают, что мы просто хотим выигрывать и действовать на сто процентов своих возможностей в каждом эпизоде. Со стороны кому-то может показаться, что у игроков между собой вражда, что они не дружат, не любят друг друга, — это обманчиво. И я считаю, что лучше быть эмоциональным, горячим, небезразличным, пусть и немного вспыльчивым, чем передвигаться, как амеба, не выдавая своих чувств. Конечно, есть люди и более спокойные, которые при этом выкладываются на поле полностью. Но мне более близок типаж людей эмоциональных. Мне ведь тоже можно что-то высказать в не самой мягкой форме, я от этого только больше завожусь, потому что не хочу подвести своих партнеров по команде», - сказал полузащитник.