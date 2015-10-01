Россия поднялась на 26 место в рейтинге ФИФА

В опубликованном сегодня обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на шесть позиций и занимает 26 место. Лидерами остались аргентинцы. Стоит отметить подъем сборной Испании на пять позиций, который позволил «красной фурии» вернуться в первую десятку. В свою очередь румыны лишились места в топ-10, потеряв больше всех зачетных очков и опустившись сразу на шесть строчек, на 13 позицию рейтинга.

1 (1). Аргентина — 1419 очков,

2 (3). Германия — 1401,

3 (2). Бельгия — 1387,

4 (6). Португалия — 1186,

5 (4). Колумбия — 1228,

6 (11) Испания — 1223

7 (5). Бразилия — 1204,

8 (9). Уэльс — 1195,

9 (8). Чили — 1177,

10 (10). Англия — 1161…

26 (32). Россия — 845.