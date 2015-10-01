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    Россия поднялась на 26 место в рейтинге ФИФА

    В опубликованном сегодня обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на шесть позиций и занимает 26 место. Лидерами остались аргентинцы. Стоит отметить подъем сборной Испании на пять позиций, который позволил «красной фурии» вернуться в первую десятку. В свою очередь румыны лишились места в топ-10, потеряв больше всех зачетных очков и опустившись сразу на шесть строчек, на 13 позицию рейтинга.

    1 (1). Аргентина — 1419 очков,
    2 (3). Германия — 1401,
    3 (2). Бельгия — 1387,
    4 (6). Португалия — 1186,
    5 (4). Колумбия — 1228,
    6 (11) Испания — 1223
    7 (5). Бразилия — 1204,
    8 (9). Уэльс — 1195,
    9 (8). Чили — 1177,
    10 (10). Англия — 1161…

    26 (32). Россия — 845.

    Источник: ФИФА

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    01.10.2015 12:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +193

      westerose 1 октября 2015, 14:57

      Никогда не думал что увижу Бразилию и Уэльс рядом в рейтинге) Но Уэльс молодец, с первого места выходит из группы по ходу.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 13:21

      Вот это прогресс!

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 1 октября 2015, 12:42

      А где срумыны?

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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 1 октября 2015, 12:40

      А что на 8 месте забыл УЭЛЬС???!!!

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      Рейтинг: +76

      Merovingen > CSKA №1 1 октября 2015, 13:12

      Господи, каждый раз под новостью о рейтинге ФИФА такие вопросы. Вы хоть знаете, как этот рейтинг считается? А как последние 4 года отыграла сборная Уэльса? Знаете ли, что в официальных встречах она не проигрывает уже 2 года?

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      Рейтинг: +167

      астраханец > Merovingen 1 октября 2015, 15:04

      Зачем школьникам это знать?)) Им лишь бы срач разводить)

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