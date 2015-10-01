Все видеотрансляции матчей Лиги Европы

В четверг пройдут очередные матчи группового этапа Лиги Европы. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть ряд матчей игрового дня.

Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Группа А

22:00 «Селтик» - «Фенербахче» – Смотреть онлайн

Группа В

22:00 «Ливерпуль» - «Сьон» – Смотреть онлайн

22:00 «Рубин» - «Бордо» – Смотреть онлайн

Группа С

22:00 «Краснодар» - «Габала» – Смотреть онлайн

22:00 ПАОК – «Боруссия» Д – Смотреть онлайн

Группа D

22:00 «Легия» - «Наполи» – Смотреть онлайн

Группа Е

22:00 «Динамо» Мн – «Рапид» В – Смотреть онлайн

Группа G

20:00 «Лацио» - «Сент-Этьен» – Смотреть онлайн

20:00 «Русенборг» - «Днепр» – Смотреть онлайн

Группа Н

20:00 «Бешикташ» - «Спортинг» – Смотреть онлайн

20:00 «Локомотив» - «Скендербеу» – Смотреть онлайн

Группа J

20:00 «Карабах» - Андерлехт» – Смотреть онлайн

20:00 «Монако» - «Тоттенхэм» – Смотреть онлайн