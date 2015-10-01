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    Все видеотрансляции матчей Лиги Европы

    В четверг пройдут очередные матчи группового этапа Лиги Европы. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть ряд матчей игрового дня.

    Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Группа А

    22:00 «Селтик» - «Фенербахче»Смотреть онлайн

    Группа В

    22:00 «Ливерпуль» - «Сьон»Смотреть онлайн

    22:00 «Рубин» - «Бордо» Смотреть онлайн

    Группа С

    22:00 «Краснодар» - «Габала»Смотреть онлайн

    22:00 ПАОК – «Боруссия» Д Смотреть онлайн

    Группа D

    22:00 «Легия» - «Наполи»Смотреть онлайн

    Группа Е

    22:00 «Динамо» Мн – «Рапид» ВСмотреть онлайн

    Группа G

    20:00 «Лацио» - «Сент-Этьен»Смотреть онлайн

    20:00 «Русенборг» - «Днепр»Смотреть онлайн

    Группа Н

    20:00 «Бешикташ» - «Спортинг»Смотреть онлайн

    20:00 «Локомотив» - «Скендербеу»Смотреть онлайн

    Группа J

    20:00 «Карабах» - Андерлехт»Смотреть онлайн

    20:00 «Монако» - «Тоттенхэм»Смотреть онлайн

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 21:14
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