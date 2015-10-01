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    Тошич: «Уже предвкушаем поединок с «МЮ»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ признался, что уже ждет противостояния с "Манчестер Юнайтед" в следующем туре.

    "Заключительные 15 минут матча с ПСВ получились довольно нервными, но самое главное, что мы движемся вперед и уже предвкушаем поединок с "Манчестер Юнайтед".

    К сожалению, мы пропустили два гола во втором тайме. Нам нужно было собраться и выиграть, что в конечном итоге мы и сделали. К сожалению, нам не удалось забить больше трех мячей и решить все вопросы еще в первом тайме. После перерыва мы дали сопернику слишком много пространства, и поэтому он забил два мяча, - рассказал Тошич.

    Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится в Москве в среду, 21 октября.

    Источник: УЕФА

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    01.10.2015 11:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      vest01 1 октября 2015, 12:45

      АРМЕЙСКАЯ ТРИО Муса
      Думбия Тошич

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 12:24

      МЮ победит. Но удачи пожелаю ЦСКА

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