Тошич: «Уже предвкушаем поединок с «МЮ»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ признался, что уже ждет противостояния с "Манчестер Юнайтед" в следующем туре.

"Заключительные 15 минут матча с ПСВ получились довольно нервными, но самое главное, что мы движемся вперед и уже предвкушаем поединок с "Манчестер Юнайтед".

К сожалению, мы пропустили два гола во втором тайме. Нам нужно было собраться и выиграть, что в конечном итоге мы и сделали. К сожалению, нам не удалось забить больше трех мячей и решить все вопросы еще в первом тайме. После перерыва мы дали сопернику слишком много пространства, и поэтому он забил два мяча, - рассказал Тошич.

Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится в Москве в среду, 21 октября.