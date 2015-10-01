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    Дзюба выиграл апелляцию против «Спартака»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассчитывает, что московский "Спартак", за который он выступал до перехода в "Зенит", вернет ему деньги, удержанные из зарплаты за интервью пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга. Футболист подавал жалобу на действия "Спартака" в палату по разрешению споров РФС, которая не была удовлетворена. После этого он подал апелляцию на решение палаты по разрешению споров РФС в комитет по статусу игроков РФС, которая в среду была удовлетворена - комитет по статусу игроков РФС признал, что "Спартак" незаконно лишил нападающего февральской зарплаты, обязав московский клуб выплатить футболисту образовавшуюся задолженность.

    "Рассчитываю, что деньги, которые были удержаны, мне вернут. Надеюсь, что у руководства "Спартака" хватит чести, чтобы это сделать.

    Комитет встал на мою сторону, очень приятно, что меня услышали. Справедливость восторжествовала. Спасибо моим юристам, что выиграли дело, - сказал Дзюба. - Мне (в "Спартаке") говорили, что я якобы подписывал какие-то бумаги, чего на самом деле не было. Говорили, что я нарушил какие-то этические нормы, которых на самом деле не существовало. В результате у меня удержали месячную зарплату, что было совершенно неправомерно. Так, как поступили со мной, поступать нельзя. Это некрасиво, непорядочно.

    Меня не интересуют судебные разбирательства и все, что с ними связано, я сконцентрирован на футболе - на выступлениях за клуб, за сборную, впереди много важных матчей. Но выиграть данное дело для меня было делом принципа, ведь со мной поступили несправедливо. Поэтому я шел до конца", - заявил форвард "Зенита".

    Источник: ТАСС

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    01.10.2015 09:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1857

      mahan 3 октября 2015, 12:47

      Ты бы лучше занялся футбольными делами, если бы не лимит на легионеров 1000% Дзюба был на скамейке запасных.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 2 октября 2015, 19:53

      шлюх питерск

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks 1 октября 2015, 14:01

      Главное всегда - идти до конца! и уж если иметь спартак, то по полной

      0
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      Рейтинг: +152

      Diman67 1 октября 2015, 13:04

      одним словом - СВИНЬИ

      -2
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 1 октября 2015, 12:34

      Что столько разговоров о Дзюбе,и игрок вроде ниже среднего,

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 12:21

      У Чубы нет никаких этических норм в принципе

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 1 октября 2015, 12:01

      Артёмка над поросятником издевается, как хочет !!!

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      Рейтинг: +10

      -Полбу Хуембей- 1 октября 2015, 11:40

      Маладец Артём,наказал свинорылов.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 октября 2015, 11:34

      По закону прав. По общечеловеческим понятиям - нет. Обиженный.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > mgordeev 1 октября 2015, 11:48

      А что там было, в отношении "общечеловеческих понятий" ?
      И кто этот "общий человек", который такие понятия установил?

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      Рейтинг: +6969

      sochi-2013 > mgordeev 1 октября 2015, 12:52

      Дорастешь до зарплаты, тогда и будешь ее раздаривать, а чужие деньги легко разбрасывать.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > sochi-2013 1 октября 2015, 13:31

      Забавно конечно. Я про то, что некрасиво давать интервью пресс-атташе чужого на тот момент клуба. Так не поступал никто даже в РПФЛ. Про деньги - я конечно за то, чтобы человек получал то, что в договоре. Однако насколько ж человек должен быть тупым, чтобы у работодателя остался только один рычаг управления - зарплата. Хорошо, что это не проблема Спартака сейчас.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > sochi-2013 1 октября 2015, 13:32

      Никто. Конкретно для тебя должны были мама и папа. Но они филонили.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > sochi-2013 1 октября 2015, 14:10

      Кстати, вот именно ты как думаешь: нужно ли с человека взыскать все репутационные убытки (посчитанные и доказанные, естественно), которые понесла организация вследствие его работы? Или твоя позиция такова - зарплата 10-ого, гори работодатель (да и контракт) огнем? То, что Дзюба отсудил деньги говорит не о том, что он прав. Просто в России трудовое законодательство излишне опекает сотрудников. В тех же штатах - намного лучше: если человек недостаточно хорошо работает по трудовому договору для его увольнения нужно просто ему сказать "ты уволен". Никаких выплат, золотых парашютов, компенсаций, собирает вещи и ищет новое место. Речь не о контрактах, естественно.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > mgordeev 1 октября 2015, 15:25

      Ну, брат, ты не прав... В США кого-либо уволить очень трудно... А вот в РФ как раз элементарно, даже с соблюдением норм ТК РФ. Защищают они сотрудников только декларационно!)

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