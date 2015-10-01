Дзюба выиграл апелляцию против «Спартака»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассчитывает, что московский "Спартак", за который он выступал до перехода в "Зенит", вернет ему деньги, удержанные из зарплаты за интервью пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга. Футболист подавал жалобу на действия "Спартака" в палату по разрешению споров РФС, которая не была удовлетворена. После этого он подал апелляцию на решение палаты по разрешению споров РФС в комитет по статусу игроков РФС, которая в среду была удовлетворена - комитет по статусу игроков РФС признал, что "Спартак" незаконно лишил нападающего февральской зарплаты, обязав московский клуб выплатить футболисту образовавшуюся задолженность.

"Рассчитываю, что деньги, которые были удержаны, мне вернут. Надеюсь, что у руководства "Спартака" хватит чести, чтобы это сделать.

Комитет встал на мою сторону, очень приятно, что меня услышали. Справедливость восторжествовала. Спасибо моим юристам, что выиграли дело, - сказал Дзюба. - Мне (в "Спартаке") говорили, что я якобы подписывал какие-то бумаги, чего на самом деле не было. Говорили, что я нарушил какие-то этические нормы, которых на самом деле не существовало. В результате у меня удержали месячную зарплату, что было совершенно неправомерно. Так, как поступили со мной, поступать нельзя. Это некрасиво, непорядочно.

Меня не интересуют судебные разбирательства и все, что с ними связано, я сконцентрирован на футболе - на выступлениях за клуб, за сборную, впереди много важных матчей. Но выиграть данное дело для меня было делом принципа, ведь со мной поступили несправедливо. Поэтому я шел до конца", - заявил форвард "Зенита".