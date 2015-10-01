Блан: «ПСЖ» показал отличную командную игру»

Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан отметил отличную командную игру своих подопечных в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шахтера" (3:0).

"Не знаю, насколько нам сегодня повезло в матче, но "Шахтер" создал нам достаточно трудностей по ходу встречи. Я очень рад тому, что "ПСЖ" показал отличную командную игру. Нам удалось не пропустить. В обороне мы действовали весьма уверенно", - сказал Блан.

Напомним, что следующий матч в Лиге чемпионов "ПСЖ" проведет против "Реала" в среду, 21 октября.