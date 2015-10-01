Гинер: «ЦСКА показал высокий уровень российского футбола»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (3:2) признался, что переживал за свою команду до финального свистка. Напомним, что после первого тайма ЦСКА выигрывал со счетом 3:0.

"Против ПСВ наша команда сыграла очень хорошо. Я считаю, она показала высокий уровень российского футбола. Где-то, конечно, обидно, что мы пропустили два мяча. Но самое главное - мы смогли победить. Лично для меня нет никакой разницы, какой счет по ходу игры - 3:0, 5:0 или 3:2. Я всегда нервничаю и валидол принимаю исправно.

Большое количество важных матчей, проходящих подряд, не влияет на команду негативно. Если ЦСКА хочет быть европейским топ-клубом, то нужно привыкать играть в таком режиме", - сказал Гинер.