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    Гинер: «ЦСКА показал высокий уровень российского футбола»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (3:2) признался, что переживал за свою команду до финального свистка. Напомним, что после первого тайма ЦСКА выигрывал со счетом 3:0.

    "Против ПСВ наша команда сыграла очень хорошо. Я считаю, она показала высокий уровень российского футбола. Где-то, конечно, обидно, что мы пропустили два мяча. Но самое главное - мы смогли победить. Лично для меня нет никакой разницы, какой счет по ходу игры - 3:0, 5:0 или 3:2. Я всегда нервничаю и валидол принимаю исправно.

    Большое количество важных матчей, проходящих подряд, не влияет на команду негативно. Если ЦСКА хочет быть европейским топ-клубом, то нужно привыкать играть в таком режиме", - сказал Гинер.

    Источник: ТАСС

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    01.10.2015 07:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 1 октября 2015, 13:32

      Муса и Думбия это российский футбол?Большинство рос.клубов показывают высокий уровень Африканского Футбола.Причём здесь Россия?....

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 1 октября 2015, 12:02

      Надо теперь МЮ наклонять !!!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 09:59

      Но только в первом тайме!

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      Рейтинг: +11

      necuk 1 октября 2015, 09:56

      конечно валидол он там пьет за победу то деньги в ЛЧ дают при 3:2 почуял как бабосики уплыть могут из кармана

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