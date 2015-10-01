Роналду: «Мой рекорд – повод для гордости»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду счастлив, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мальме" (2:0) ему покорилась рекордная планка в 500 голов за карьеру.

"Я очень счастлив. Хочу поблагодарить своих партнеров, которые помогли установить мне этот рекорд. Я выступаю в лучшем клубе мира и этот рекорд – действительно является поводом для гордости", - сказал Роналду.

Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 753 матча за сборную и клубы. Роналду забил пять мячей в 31 игре за "Спортинг", 118 мячей в 292 играх за "Манчестер Юнайтед", 55 мячей в 122 матчах за сборную Португалии и 322 гола в 307 встречах за "Реал".

Также после гола "Мальме" Роналду догнал Рауля по числу голов в ЛЧ за "Реал" – у обоих футболистов их по 66. По общему числу голов за "Реал" Роналду пока отстает от Рауля на один гол – 322 против 323.