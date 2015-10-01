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    Роналду: «Мой рекорд – повод для гордости»

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду счастлив, что в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мальме" (2:0) ему покорилась рекордная планка в 500 голов за карьеру.

    "Я очень счастлив. Хочу поблагодарить своих партнеров, которые помогли установить мне этот рекорд. Я выступаю в лучшем клубе мира и этот рекорд – действительно является поводом для гордости", - сказал Роналду.

    Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 753 матча за сборную и клубы. Роналду забил пять мячей в 31 игре за "Спортинг", 118 мячей в 292 играх за "Манчестер Юнайтед", 55 мячей в 122 матчах за сборную Португалии и 322 гола в 307 встречах за "Реал".

    Также после гола "Мальме" Роналду догнал Рауля по числу голов в ЛЧ за "Реал" – у обоих футболистов их по 66. По общему числу голов за "Реал" Роналду пока отстает от Рауля на один гол – 322 против 323.

    Источник: AS

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    01.10.2015 07:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 7 октября 2015, 18:33

      поистине Великий игрок, Лучший в своем деле, и идите подальше те кто сильно завидует ему!

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 2 октября 2015, 00:43

      Вот это супер игрок действительно. Такие рождаются раз в сто лет!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 12:22

      Есть, чем гордиться!

      0
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      Рейтинг: +11

      Tiestorzn 1 октября 2015, 09:29

      А вот твоя ориентация точно не повод гордиться...

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