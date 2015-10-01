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    Думбия: «Возьму паузу в пробитии пенальти»

    Форвард ЦСКА Сейду Думбия, который отметился двумя голами и незабитым пенальти в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (3:2), остался не совсем доволен таким результатом.

    "Теперь возьму паузу в пробитии пенальти. Игра получилась трудной, но мы в целом сыграли хорошо. Нам нужно было обязательно выиграть, чтобы оставаться в гонке, и мы добились победы.

    Не совсем удовлетворены результатом. Могли добиться и большего. Но я, в частности, не использовал ряд выгодных моментов, в том числе не забил пенальти.

    Когда ПСВ забил второй мяч - немного испугался. Ведь вели 3:0, а стало 3:2. Но мы сумели до конца оставаться сосредоточенными и удержали преимущество. Удаление у соперников? Это всегда плюс", - признался Думбия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2015 06:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 1 октября 2015, 08:11

      Да и первый пенальти левый был. Но все -таки с победой! Игра забывается, результат остается.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 октября 2015, 08:05

      Хорошо, что хорошо кончается. А вот при пробитии пеналей, Всё-таки под Роналду косить не стоит, тем более не очень и получается...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 06:25

      Давно пора

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