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    Алексей Березуцкий: «Во втором тайме по-детски расслабились»

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал исход матча второго тура Лиги чемпионов против ПСВ (3:2).

    «В первом тайме практически решили исход игры, еще и пенальти не забили. А во втором тайме прямо по-детски расслабились. Нельзя сказать, что ПСВ стал играть лучше, просто мы стали играть плохо. Наверное, слишком уверовали в легкую победу и за это, естественно, поплатились. Под конец пришлось достаточно тяжело», - рассказал Березуцкий.

    Источник: НТВ

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    01.10.2015 00:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 1 октября 2015, 05:36

      зато во время матча с 45й по 65ю минуту отдохнули ))))))))))

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