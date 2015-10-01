Алексей Березуцкий: «Во втором тайме по-детски расслабились»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал исход матча второго тура Лиги чемпионов против ПСВ (3:2).

«В первом тайме практически решили исход игры, еще и пенальти не забили. А во втором тайме прямо по-детски расслабились. Нельзя сказать, что ПСВ стал играть лучше, просто мы стали играть плохо. Наверное, слишком уверовали в легкую победу и за это, естественно, поплатились. Под конец пришлось достаточно тяжело», - рассказал Березуцкий.