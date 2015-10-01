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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» переиграл «Боруссию» М, «Ювентус» был сильнее «Севильи»

    В матче второго тура Лиги чемпионов «Боруссия» М в родных стенах проиграла «Манчестер Сити».Немцы забили первыми (гол на счету Штиндля), однако «горожанам» удалось вырвать победу. В этом им помогли автогол Кристенсена и пенальти на последних минутах, который реализовал Агуэро.

    Еще одна встреча этой группы завершилась победой «Ювентуса» над «Севильей» благодаря голам Мораты и Дзадзы.

    Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

    Боруссия М (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:2 (0:0)

    Голы:1:0 – Штиндль; 1:1 – Кристенсен, 65 ( в свои ворота); 1:2 – Агуэро (с пенальти), 90.

    Ювентус (Италия) – Севилья (Испания) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Мората, 41; Дзадза, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 1 октября 2015, 08:42

      Forza Juve!) Такую уверенную игру бы да в серию А..

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