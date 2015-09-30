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    Лига чемпионов. «Шахтер» крупно уступил «ПСЖ», «Мальме» проиграл «Реалу»

    В матче второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» не сумел ничего поделать с «ПСЖ», пропустив три безответных гола. Забивали Орие, Луис и Срна в свои ворота.

    Еще одна встреча этой группы принесла «Реалу» победу над «Мальме». Дубль оформил Криштиану Роналду, забивший 500-й и 501-й мячи в своей карьере.

    Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур

    Шахтер (Украина) – ПСЖ (Франция) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Орие, 7; 0:2 – Луис, 23; 0:3 – Срна (в свои ворота), 90.

    Мальме (Швеция) – Реал (Испания) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Роналду, 29; 0:2 – Роналду, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 23:49
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