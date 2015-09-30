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    Акинфеев продлил свою антирекордную серию

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол в матче второго утра Лиги чемпионов против ПСВ. Это 29-й матч групповой стадии ЛЧ подряд, в котором пропускает Акинфеев, что является антирекордом турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 23:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +15

      FKulagin 5 октября 2015, 01:59

      Да хрен кто в мире повторит!)

      0
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      Рейтинг: +160

      veltrener 1 октября 2015, 09:02

      ну в манчестере пропустит полюбэс, поэтому уже сейчас конефея можно поздравить с юбилейной цифрой в 30 матчей такого выдающегося рекорда!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 октября 2015, 05:30

      Защита опять рухнула. Хорошо, что выиграли, а Акинфею можно только посочувствовать. С МЮ, видимо, серия продлится...

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 1 октября 2015, 05:27

      что за горе еба...ый журналист пишет подобные статьи???почему не пишете статьи сколько сэвов сделал?сколько спасений?сколько пенальти?сколько выходов???

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > мутко на кол!!! 1 октября 2015, 14:10

      Отсутствие мозгов подтверждает твой ник.

      0
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      Рейтинг: +11

      l.p 1 октября 2015, 00:33

      Задолжали!продлил и продлил.команда выиграла.победа есть очки есть-будте рады..

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 октября 2015, 00:32

      Ну игнашевич и береза по праву должны с ним рядом быть, как самые дырявые

      1
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 1 октября 2015, 00:31

      И победа, и супер рекорд продлен,красота

      2
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      Рейтинг: +24

      vest01 1 октября 2015, 00:08

      ЦСКА МОЛОДЦЫ

      3
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 1 октября 2015, 00:06

      Ну 30-ник нужно точно оформлять, дабы застолбить сие

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      1
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      Рейтинг: +17

      Sergey__260 30 сентября 2015, 23:54

      вообще пох, главное победили...

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