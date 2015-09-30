Акинфеев продлил свою антирекордную серию

Да хрен кто в мире повторит!)
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол в матче второго утра Лиги чемпионов против ПСВ. Это 29-й матч групповой стадии ЛЧ подряд, в котором пропускает Акинфеев, что является антирекордом турнира.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил гол в матче второго утра Лиги чемпионов против ПСВ. Это 29-й матч групповой стадии ЛЧ подряд, в котором пропускает Акинфеев, что является антирекордом турнира.
Да хрен кто в мире повторит!)
ну в манчестере пропустит полюбэс, поэтому уже сейчас конефея можно поздравить с юбилейной цифрой в 30 матчей такого выдающегося рекорда!
Защита опять рухнула. Хорошо, что выиграли, а Акинфею можно только посочувствовать. С МЮ, видимо, серия продлится...
что за горе еба...ый журналист пишет подобные статьи???почему не пишете статьи сколько сэвов сделал?сколько спасений?сколько пенальти?сколько выходов???
Отсутствие мозгов подтверждает твой ник.
Задолжали!продлил и продлил.команда выиграла.победа есть очки есть-будте рады..
Ну игнашевич и береза по праву должны с ним рядом быть, как самые дырявые
И победа, и супер рекорд продлен,красота
ЦСКА МОЛОДЦЫ
Ну 30-ник нужно точно оформлять, дабы застолбить сие
ААААА Ха Ха Ха :~))
вообще пох, главное победили...