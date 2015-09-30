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    Кержаков: «Пока есть возможность, буду играть»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков сказал, что не намерен завершать карьеру футболиста до тех пор, пока у него есть возможность играть. Напомним, что ранее появилась информация о том, что его приглашают работать на канал «Матч ТВ».

    «Друзья мои (ну и не только друзья). Я продолжаю карьеру футболиста. Футбол для меня — дело всей жизни, и, пока есть возможность, я буду играть. Но предложение канала «Матч ТВ“ мне интересно, и надеюсь, в будущем даст возможность приложить весь имеющийся у меня опыт для популяризации футбола в нашей стране», — написал Кержаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.09.2015 23:04
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