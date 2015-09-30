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    Роналду забил 500-й мяч в карьере

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол в матче Лиги чемпионов против «Мальме», и этот мяч стал 500-м в профессиональной карьере португальца.

    Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 753 матча за сборную и клубы. Роналду забил пять мячей в 31 игре за «Спортинг», 118 мячей в 292 играх за «Манчестер Юнайтед», 55 мячей в 122 матчах за сборную Португалии и 322 гола в 307 встречах за «Реал».

    Также после гола «Мальме» Роналду догнал Рауля по числу голов в ЛЧ за "Реал" – у обоих футболистов их по 66. По общему числу голов за «Реал» Роналду пока отстает от Рауля на один гол – 322 против 323.

    Источник: Sports.ru

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    30.09.2015 22:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 1 октября 2015, 07:20

      322 гола в 307 встречах за "Реал"...
      Феноменальная результативность, конечно...
      Я бы, наверное, так не смог...

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 30 сентября 2015, 23:31

      Роналду догнал Рауля по числу голов в ЛЧ – у обоих футболистов их по 66? Что?

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Mr Trueman 1 октября 2015, 04:17

      Роналдо помимо Реала еще в Манчестере играл.Даже ЛЧ с ними брал,а еще в финале забивал!Представь только!Когда МЮ был МЮ,а не сборищем головоногих аболдуев в сумме превышающих бюджет Украины.Рауль забил 5 мячей в ЛЧ за Шальке.Итого 66+5 = 71,именно столько в активе у одного из лучших форвардов в истории Реала,которого выпроводили из клуба так же по-хамски как выжили и Касильяса,который побил рекорд Хави по кол-ву матчей в ЛЧ теперь у него их 152.Почему я ,фан Барсы, все это знаю...даже не могу обьяснить...А ! Может потому что футболом увлекаюсь ,а не сру в комментариях,делая намеки на ошибки автора статьи ,не удосужившись головушкой своей подумать и освежить в ней таблицу с хотя бы первой пятеркой лучших бомбардиров ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 30 сентября 2015, 23:11

      Да всем нас**ть.)

      -2
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