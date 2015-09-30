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    Кержаков готовится уйти в аренду в иностранный клуб

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков собирается продолжить свою карьеру в иностранном клубе. Футболист находится в поисках игровой практики.

    «Сейчас готовлюсь выступать в аренде до лета в одном из заграничных клубов», - сказал сам Кержаков.

    Напомним, что перед началом этого сезона наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что в услугах Кержакова не нуждается. Сейчас нападающий поддерживает форму в «Зените-2», а его контракт рассчитан до лета 2016 года.

    Сообщается, что решение игрока отправиться в аренду руководство клуба поддержало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.09.2015 22:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 1 октября 2015, 15:07

      Иностранный клуб,значит это значит где в СНГ подыскивает себе место,шёл бы в Батэ,если взяли бы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      -Полбу Хуембей- 1 октября 2015, 12:05

      В Барселону сторожем.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 октября 2015, 08:07

      Или всё -таки комментатором? :-)))

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 1 октября 2015, 08:04

      К Толику в Кайрат?

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 1 октября 2015, 07:23

      Ну либо одна из лиг СНГ, либо, скажем, в Испанию, где уже играл, правда во 2-й или 3-й дивизион. Но все лучше, чем в Зените-2. Во-первых, Зенит, который откровенно забил на него, во-вторых Зенит-2 никак не мотивирован с турнирной точки зрения, да и в-третьих, это ФНЛ.

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      Рейтинг: +167

      астраханец 30 сентября 2015, 23:55

      Что то мне кажется, что это СНГ...

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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 30 сентября 2015, 23:39

      в казахстан или в армению?

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      Рейтинг: +111

      lifter025 30 сентября 2015, 23:38

      и правильно сделает...Удачи где бы не был!

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      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! 30 сентября 2015, 22:47

      Севилья-2))))

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