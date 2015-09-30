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    Стойлов: «Исторический матч для казахстанского футбола»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал ничейный исход в матче второго тура Лиги чемпионов против «Галатасарая» (2:2). В этой игре «Астана» заработала свое первое очко в Лиге чемпионов.

    «Сегодня был исторический матч для казахстанского футбола. Мы были под большим прессингом в первом тайме. Во втором, когда проигрывали, смогли проявить характер, создали много моментов, забили гол, но вместе с тем и упустили много моментов. Я доволен результатом, но считаю, что сегодня мы были достойны победы», - говорит Стойлов.

    Источник: Sports.kz

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    30.09.2015 22:07
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