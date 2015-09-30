Уткин обещал побриться наголо, если Акинфеев пропустит в матче с ПСВ

побриться наголо это как? сбрить всё волосистое, что есть на теле?? В таком случае просим фото побритых яиц и жопы в студию как доказательство того что ты не балабол))
Известный комментатор Василий Уткин пообещал побриться наголо, если вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит гол в матче второго тура Лиги чемпионов против ПСВ.
«Сегодня Акинфеев сыграет на ноль. Если нет – побреюсь наголо!», – написал Уткин.
Напомним, что Акинфеев является автором антирекорда Лиги чемпионов: он пропускал в 28 матчах группового этапа подряд.