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    Уткин обещал побриться наголо, если Акинфеев пропустит в матче с ПСВ

    Известный комментатор Василий Уткин пообещал побриться наголо, если вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит гол в матче второго тура Лиги чемпионов против ПСВ.

    «Сегодня Акинфеев сыграет на ноль. Если нет – побреюсь наголо!», – написал Уткин.

    Напомним, что Акинфеев является автором антирекорда Лиги чемпионов: он пропускал в 28 матчах группового этапа подряд.

    Источник: Twitter

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    30.09.2015 21:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +160

      veltrener 1 октября 2015, 09:11

      побриться наголо это как? сбрить всё волосистое, что есть на теле?? В таком случае просим фото побритых яиц и жопы в студию как доказательство того что ты не балабол))

      0
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 1 октября 2015, 00:28

      Жирный,лысый комментатор....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 30 сентября 2015, 23:55

      П - брехун

      0
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      Рейтинг: +26

      themist 30 сентября 2015, 23:42

      Ранее Василий неоднократно обещал, что то подобное. Только заканчивалось это очередным пшиком. Как он сам как то написал: - Я же хозяин своему слову. Слово дал, но могу и его забрать.

      1
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      Рейтинг: +10

      Аюбов 30 сентября 2015, 23:20

      брейся васяяяя

      1
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      Рейтинг: +92

      taben 30 сентября 2015, 23:03

      Чот Василий совсем потух в эфире)))

      0
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      Рейтинг: +13

      lum80 30 сентября 2015, 23:02

      Побрейся Вася)

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      Рейтинг: +119

      nitto 30 сентября 2015, 23:01

      Сегодня жирную утку жёстко будут брить на лысо, я бы посоветовал выщипать по волоску, так намного продуктивнее.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 30 сентября 2015, 23:01

      Ну че брейся, если не пиздабол!

      3
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      Рейтинг: +20

      anton-84 30 сентября 2015, 22:59

      Тоже мне поступок,вот голым пройтись по Арбату,это поступок достойный уваженмя)))

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