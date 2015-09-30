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    Лига чемпионов. «Астана» добилась ничьей с «Галатасараем»

    В матче второго тура Лиги чемпионов «Астана» сыграла вничью с «Галатасараем», дважды проигрывая по ходу встречи. У турок отличились Киса и Ерич, а первые очки в ЛЧ "Астане" принесли голы Балты и Каньяса.

    Напомним, в этой группе также выступают «Атлетико» и «Бенфика».

    Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур

    Астана (Казахстан) – Галатасарай (Турция) – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Киса, 31; 1:1 - Балта, 77; 1:2 - Ерич, 85; 2:2 - Каньяс, 89.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 20:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 1 октября 2015, 06:25

      Молодцы! Развивается футбол в Казахстане, во всяком случае клубный. Ерич и Каньяс (антигерой и герой матча) в свое время боролись за попадание в основу "Сибири", а сейчас вон на каком уровне играют, молодцы, развитие игроков на лицо!

      0
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 1 октября 2015, 05:03

      Такие голы не лепые

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 30 сентября 2015, 23:59

      М-да... модерации на сайте ноль... надо отсюда валить. Школие так и блещет умом, общаться не с кем

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      Рейтинг: +168

      manutd navsegda 30 сентября 2015, 20:58

      молодцы бились до последний минуты

      0
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      Рейтинг: +9

      doctorx 30 сентября 2015, 20:56

      ГАЛАТАСАРАЙ ПИДАРАСЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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