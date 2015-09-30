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    Черевченко: «Готовы ли Денисов и Касаев играть, узнаем завтра»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко пообщался с прессой накануне матча Лиги Европы против «Шкендербеу». Наставник рассказал о состоянии Виталия Денисова и Алана Касаева, которые не доиграли матч РФПЛ с ЦСКА.

    «Состояние нормальное. Готовы ли они играть, узнаем завтра», - говорит Черевченко.

    Также специалист прокомментировал будущего соперника.

    «Очень ровная команда, которая играет жестко и на грани фола. В составе есть быстрые игроки, молодые и опытные. Знаю, что их пообещали премировать за положительный результат в матче. Сегодня вечером донесем до ребят, что это за команда».

    По мнению Черевченко, в еврокубках нет слабых команд.

    «Могу сказать, что простых соперников в еврокубках нет. Посмотрите на результаты первого тура Лиги Европы. И кто мог предположить, что БАТЭ обыграет «Рому» в Лиге чемпионов?».

    Матч "Локомотив" - "Шкендербеу" состоится в четверг 1 обктября.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    30.09.2015 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 1 октября 2015, 12:43

      Успехов и Локо и Рубину и Краснодару, вот бы взять 5 побед из 5 на этой неделе!!!

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