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    Мюллер: «Выпьем пива на «Октоберфесте», но напиваться не будем»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал форму своего партнера по атаке Роберта Левандовски и предстоящий поединок Бундеслиги против «Боруссии» из Дортмунда.

    «Кажется, Левандовски набрал хорошую форму. Если он будет и дальше так играть, то это будет хорошо для команды. От нас требуется только выводить его на ударную позицию и снабжать мячами. Мы должны быть единой командой, но нельзя отрицать, что Роберт находится в превосходной форме».

    По словам Мюллера, команда собирается умеренно отметить традиционный немецкий праздник «Октоберфест».

    «Мы точно не напьемся, мы никогда себе такого не позволяем, но получим удовольствие от вечера с одним или двумя бокалами пива. Игра с «Боруссией“ будет топовым матчем. Вся немецкая футбольная семья ждет воскресенья».

    Источник: Goal.com

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    30.09.2015 20:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      MANSHAFT 1 октября 2015, 10:04

      Левандовски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 30 сентября 2015, 20:29

      Трезвость - норма жизни

      0
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